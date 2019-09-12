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Комитет Думы рекомендовал палате принять проект о едином ресурсе с данными о населении РФ

Согласно инициативе, ресурс будет содержать базовые и дополнительные сведения

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащем персональные данные о населении России. Проект был инициирован правительством.

Законопроект предполагает систематизацию сведений, "содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами", говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно инициативе, ресурс будет содержать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Оператором федеральной информационной системы предлагается сделать ФНС России.

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