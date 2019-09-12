Слуцкий считает, что Россия должна отказаться от ядерного разоружения

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия должна отказаться от ядерного разоружения в пользу ядерного сдерживания, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Нам [России] необходимо отойти от контрпродуктивного движения к ядерному разоружению и переходить к последовательным шагам по ядерному сдерживанию", - сказал он в четверг, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС.

"Я бы назвал это одним из двух главных центров тяжести в представленном докладе. Этот тезис я бы "довооружил" движением к миру, то есть к миротворческой деятельности", - отметил парламентарий.

Собравшиеся эксперты - авторы доклада и участники анализа изложенных в нем проблем - представили результаты своих размышлений относительно того, как изменение расстановки сил в мире, развитие технологий и вооружений сказалось на традиционных концепциях стратегической стабильности и ядерного сдерживания, а также о том, как прежние подходы, основанные на двусторонних соглашениях между Россией и США, способны предотвратить ядерную катастрофу.