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Булаев заявил, что не понимает, как реализовать идею об общих избирательных фондах

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов предложил финансировать всех кандидатов на выборах из единого фонда

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что пока не понимает, как можно реализовать предложение главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова о создании общих избирательных фондов для финансирования предвыборных кампаний всех кандидатов на выборах.

"Я не понимаю, как это реализовать. Я должен понять, что предлагает [глава СПЧ]. В той редакции, которую я прочитал в интернете, я его не понимаю пока", - сказал Булаев журналистам в четверг, отвечая на вопрос об отношении ЦИК к предложению Федотова.

По его словам, "при том количестве кандидатов, что у нас есть, у нас ни одного бюджета не хватит". "Если кандидат собирает деньги в общий фонд, а что потом получает оттуда <...> Один [кандидат] ничего не делает, а второй собирает деньги. В общем, избирательная кампания - это дорогое удовольствие. И если я собираю деньги, а мне оттуда достанется десятая часть, то мне кажется, что это не по-честному", - уточнил зампред ЦИК.

Федотов в четверг предложил создавать общие избирательные фонды для финансирования предвыборных кампаний всех кандидатов на выборах. По его мнению, нынешняя ситуация, когда каждый кандидат сам формирует фонд для финансирования своей кампании, приводит к неравенству условий для участников выборов и создает коррупционные риски.

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