Ушаков сообщил, что дата визита Путина в Саудовскую Аравию известна

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался называть дату планируемого визита главы российского государства Владимира Путина в Саудовскую Аравию, хотя, по его словам, "она известна".

"Она [дата визита] известна, я просто не могу ее сейчас сказать. Мы по согласованию с хозяевами будем говорить", - объяснил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил ТАСС, что о дате визитов "будет объявлено своевременно".

В июне Путин подтверждал планы посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью текущего года. На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита "двадцатки" российский лидер попросил его передать благодарность королю Саудовской Аравии за приглашение посетить Королевство.

В середине августа Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону сотрудничество двух стран в разных сферах, ситуацию в Персидском заливе и предстоящие контакты. При этом катарские СМИ сообщали, что эмир во время разговора пригласил Путина нанести визит в Доху.