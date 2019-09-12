В Генпрокуратуре заявили, что США еще в 2017 году планировали вмешиваться в дела России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти США еще в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России. Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов на заседании рабочей группы в Совете Федерации в четверг.

"Нами проведен правовой анализ закона Магнитского, который был принят в 2018 году, в соответствии с секцией 277 данного федерального закона США хочу обратить внимание на его положение, которое предусматривает ассигнование в фонд противодействия влиянию России в размере $250 млн в 2018-2019 годах. Для использования кибератак в странах НАТО и Евросоюза <…> Т.е. еще в 2017 году, используя акт Магнитского, Соединенные Штаты уже тогда предвидели, что они будут планировать поддержку Средств массовой информации и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательства в наши внутренние дела", - сказал он.

Завалунов отметил, что в 2019 году принято решение о нежелательной деятельности трех иностранных неправительственных организаций, деятельность которых была направлена на вмешательство во внутренние дела РФ, в том числе в избирательные кампании и оказание влияния на выборы - фонда "Свободная Россия" (США), всемирного конгресса украинцев (Канада), Атлантического совета (США).

"Эти структуры проводят антироссийские информационные кампании, занимаются дискредитацией нашей страны, формированием общественного мнения о необходимости смены власти, созданием условий для дестабилизации социально-политической обстановки и эскалации протестных настроений в обществе, осуществляют проекты по подрыву экономических основ государства, формируют имидж России, как государства агрессора", - сказал он.

28 июня 2019 года на основании решения Генпрокуратуры (от 27 июня) Минюст внес в перечень нежелательных организаций американский фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation). 17 июля в список нежелательных вошла международная неправительственная организация Всемирный конгресс украинцев (Ukrainian World Congress, Канада), Генпрокуратура приняла решение об этом 11 июля. 29 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включен Atlantic Council of the United States ("Атлантический совет", США)".

Нарушение госсуверенитета

Западные компетентные органы нарушают государственный суверенитет, запрашивая цифровую информацию в отношении граждан напрямую у провайдеров, таких как Google и Microsoft, без обращения во властные структуры других стран, сообщил Завалунов.

"Когда мы обсуждали нарушение фундаментальных прав и свобод человека в цифровой сфере, также, в частности, право неприкосновенности частной жизни, не раз обращали внимание на то, что представители компетентных органов в западных странах используют такие методы, как запрос напрямую у этих провайдеров на получение цифровой информации в отношении граждан, минуя компетентные органы других государств. Такая лазейка - это прямое нарушение государственного суверенитета в информационном пространстве, что недопустимо", - сказал Завалунов.

Такой порядок запроса создает условия для нарушения фундаментальных прав и свобод человека в цифровой сфере, в частности, права на неприкосновенность частной жизни. По словам Завалунова, данное положение не соответствует принципам и подходам своевременного международного права.

"К сожалению, такие методы нашими коллегами из других стран на сегодняшний день принимаются, в том числе с использованием таких ресурсов, как Google и Microsoft", - отметил Завалунов. Он также сообщил, что Генпрокуратура продолжает надзор за соблюдением законности в стране и анализирует все эти сведения.

"Допуская неограниченную возможность для получения трансграничного доступа к информации, невозможно проводить анализ каждого конкретного случая на предмет необходимости и соразмерности применяемых мер, - пояснил он. - Мы полагаем, что государство должно быть уведомлено о применяемых мерах, в том числе лицах, в отношении которых они применяются. Мы не должны лишать этих лиц судебной защиты".