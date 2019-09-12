Рябков: Россия не испытывала запрещенные Договором о РСМД ракеты после развала соглашения

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Испытания в России ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после прекращения действия соглашения не проводились. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никаких испытаний средств средней дальности и иных средств, которые были запрещены договором, прекратившим свое действие 2 августа текущего года, в России не проводилось", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что в нынешней ситуации единственным выходом является проявление сдержанности. "Россия это делает, она объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг. Пока особых надежд или иллюзий в этом плане мы не питаем, мы слышим противоположные сигналы из Вашингтона, в том числе о том, что этой осенью пройдут испытания уже баллистического средства меньшей дальности, что начались интенсивные разработки других систем, которые при существовании договора были бы запрещены. Здесь мы чувствуем решимость Вашингтона постараться обрести определенное преимущество над своими геостратегическими противниками, к которым он относит и Россию, и Китай", - заключил замминистра.

2 августа США вышли из ДРСМД. Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США 18 августа новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.