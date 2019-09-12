Володин предупредил депутатов об ответственности при показе видео о нарушениях на выборах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг на заседании палаты напомнил депутатам о необходимости нести ответственность за достоверность демонстрируемых ими видеороликов о нарушениях в ходе избирательной кампании.

В начале заседания член фракции ЛДПР Борис Чернышов показал коллегам видеозапись, которая свидетельствовала о том, что агитационные материалы ЛДПР якобы убираются с улиц. "Это большие проблемы, потому что равенства на этих выборах [8 сентября] не было", - сказал он.

"Нам, наверное, правильно будет попросить комитет по контролю и регламенту проработать вопрос, связанный с публикацией таких роликов. Потому что в принципе, вероятно, каждая фракция может такие ролики привести в пример. Причем есть вопрос еще и к тому, что эти ролики могут быть и постановочными", - отреагировал на это Володин.

Он напомнил о случае, когда в интернете была размещена запись, на которой видно, как микроавтобус подъезжает к избирательному участку. Авторы выдали это за "избирательную карусель", но на самом деле внутри автобуса были участники хора, приглашенные для выступления на этом участке.

По мнению Володина, размещение роликов о нарушениях "должно иметь последствия". "Вот вы показали этот ролик. Вы за него берете ответственность", - добавил спикер, предложив депутатам направлять эти материалы в правоохранительные органы.