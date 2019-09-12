БОТЛИХ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поделился с жителями села Ботлих планами по развитию местной инфраструктуры. Об этих планах он рассказал на встрече с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года.

"Я посмотрел, Ботлих в целом развивается, выглядит неплохо, хотя есть еще над чем работать, безусловно, - сказал Путин. - Нужно и социалку развивать, знаете, у нас в планах еще две школы и детский сад, спортивные сооружения, причем и крытые, и открытые, закрытый спортивный объект и футбольное поле". По словам президента, все это обеспечит возможность молодежи полноценно заниматься спортом и учиться.

Он также заверил, что будет продолжена работа по улучшению здравоохранения в Дагестане. "Предыдущая встреча была в Махачкале. Вы помните, вы сами ставили вопрос о необходимости оборудовать [медучреждения] и тяжелой медицинской современной техникой, томографами, - сказал Путин. - Вопрос решен. Сейчас заканчиваются подготовительные строительные работы". При этом он подчеркнул, что оборудованные таким образом медучреждения будет обслуживать как жителей Дагестана, так и частично жителей соседней Чечни.

Президент признался, что его "очень иногда раздражает", что прогресс идет медленно. Тем не менее он констатировал, что "движение вперед идет". Обращаясь к участникам встречи, глава государства подчеркнул, что рассчитывает на их помощь и поддержку.