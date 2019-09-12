Первый заместитель станет преемником министра промышленности Ставрополья

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый замминистра промышленности энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко станет преемником ушедшего в отставку главы министерства. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья ранее принял отставку министра энергетики, промышленности и связи Виталия Хоценко, который оставил пост по собственной инициативе в связи с переходом на новое место работы в федеральных органах власти.

"Будет [преемником] его первый заместитель Шульженко", - сказал он.

Владимиров отметил работу, проделанную Хоценко на посту министра. "Он руководил больше пяти лет свои министерством, вокруг себя собрал 271 промышленника - связисты, энергетики, нефтехимики, нефтяники, всю ту базу, которая есть в промышленности, это отличный результат. Он ни одного года не допустил падения промышленного производства. <…> Мы наконец-то научились привлекать деньги в нашу промышленность", - отметил глава региона.

Шульженко родился 25 декабря 1971 года в городе Светлоград, окончил Московский энергетический институт. С 2001 года занимал руководящие должности в ГУП "Ставрополькоммунэлектро". С января 2014 года работал первым замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья, с 1 апреля 2015 года был назначен первым замминистра энергетики, промышленности и связи региона.

Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске, окончил МГУ имени Ломоносова, Сингапурский институт маркетинга и Специализированный институт юриспруденции, прошел обучение по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в РАНХиГС. С марта 2010 года занимал должности в органах госвласти Ямало-Ненецкого автономного округа, в декабре 2013 года был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставрополья.