Комитет транспорта, энергетики и связи Ингушетии преобразован в министерство

МАГАС, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал в четверг указ о преобразовании комитета транспорта, связи и энергетики в министерство транспорта, связи и энергетики. Также подписан указ о назначении новых глав Министерства здравоохранения региона, Минимущества и Минкультуры.

"Комитет транспорта, энергетики, связи и информатизации Ингушетии преобразован в министерство транспорта, связи и энергетики Ингушетия. Министром здравоохранения назначена Зарема Льянова. Тимур Дзейтов назначен министром культуры республики. Министром имущественных и земельных отношений республики назначен Аюп Галаев", - сказал Калиматов на совещании по представлению нового состава кабмина республики.

Также из Минстроя был выделен комитет архитектуры и градостроительства Ингушетии, а из Минэкономики - комитет по туризму региона.

"Созданы комитет государственного заказа республики, комитет по делам молодежи Ингушетии и комитет государственного финансового контроля региона, руководителем которого назначен Анзор Костоев, занимавшей различные должности в финансово-контрольной сфере", - добавил глава региона.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября депутатами парламента республики. В четверг парламент согласовал назначение на должность главы правительства республики 48-летнего Константина Сурикова.