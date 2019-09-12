Захарова: Россия приветствует заявления талибов о готовности продолжить диалог с США

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Москва приветствует готовность радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) продолжать переговоры с Вашингтоном по афганскому мирному урегулированию. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем, что возникшая пауза не подорвет длительные усилия сторон и достигнутый значительный прогресс в ходе переговоров об афганском мирном урегулировании в Дохе. Мы приветствуем в этой связи заявления движения талибов о готовности к продолжению диалога с США и по-прежнему исходим из необходимости политико-дипломатического урегулирования ситуации в Афганистане", - сказала дипломат.

"Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры с целью согласования и подписания соглашения о мире. При этом убеждены, что полное сворачивание иностранного военного присутствия является неотъемлемым условием устойчивого мира в Афганистане", - добавила Захарова.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что из-за теракта в Кабуле он отменил встречи с лидерами движения "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани, которые должны были состояться 8 сентября в Кэмп-Дэвиде. Помимо этого, Трамп также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике.

Позднее госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала NBC сообщил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад был отозван в Вашингтон. В эфире телеканала "Фокс ньюс" Помпео, говоря о консультациях, выразил надежду на их возобновление, но не уточнил, когда это может произойти.