Захарова заявила, что США не решат проблему терроризма в Идлибе ударами

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Проблему масштабного террористического присутствия в Идлибе нельзя решить такими же ударами, которые Соединенные Штаты осуществили по окрестностям этого сирийского города 31 августа. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем, что подобными ударами, мы это уже комментировали, проблему масштабного террористического присутствия в Идлибе не решить. И при этом подорвать усилия по стабилизации обстановки вполне возможно подобными действиями", - сказала она, добавив, что "в настоящее время идлибскую зону деэскалации контролируют порядка 50 тыс. хорошо вооруженных и имеющих боевой опыт террористов".

Как отметила дипломат, односторонняя силовая акция США фактически поставила под угрозу срыва мораторий на боевые действия, который был введен в тот же день.

Захарова подчеркнула, что Россия убеждена, что достижение долгосрочной стабилизации и безопасности в Идлибе возможно только через возвращение к полному выполнению сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года. "В первую очередь это касается создания демилитаризованного пространства вдоль внутреннего периметра зоны деэскалации и нейтрализации террористической угрозы", - указала официальный представитель МИД РФ.

Более 300 нападений

Захарова также рассказала, что боевики в Сирии совершили за первые десять дней сентября более 300 нападений в Идлибе и на северо-востоке страны.

"Террористы альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра) продолжают обстреливать позиции сирийских правительственных войск и атаковать при помощи ударных беспилотников российскую авиабазу Хмеймим, даже несмотря на введенный 31 августа режим тишины вокруг идлибской зоны деэскалации, - сказал она. - Только за первые десять дней сентября боевики совершили свыше 300 нападений. 3 сентября предприняли очередную попытку атаковать Хмеймим с использованием двух беспилотных летательных аппаратов".

Дипломат подчеркнула, что подобные агрессивные вылазки террористов ведут к жертвам среди мирных жителей близлежащих населенных пунктов и сирийских военнослужащих. "Только за прошедший месяц в Идлибе погибли порядка 150 сирийских военнослужащих, свыше 470 человек были ранены. В результате обстрелов со стороны террористов около 50 мирных жителей погибли, еще более 100 пострадали", - добавила Захарова.

США 31 августа нанесли удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. Как говорится в заявлении российского Центра по примирению (входит в Минобороны РФ) в Сирии, авиаудар привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Официальный представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США подполковник Эрл Браун со своей стороны заявил ТАСС, что операция была направлена против главарей боевиков, "ответственных за атаки, угрожающие гражданам США, их партнерам и мирным жителям".