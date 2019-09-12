Захарова заявила о двойных стандартах Запада в отношении участников обмена РФ и Украины

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала в четверг на проявление западными странами двойных стандартов в отношении участников состоявшегося обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

"Мы действительно удивлены той реакцией, которую мы увидели со стороны международного сообщества, - сказала дипломат на брифинге. - Мы удивлены, что в этих заявлениях приветствуется только освобождение и возвращение на Украину ее граждан, о судьбе которых так сопереживали на Западе".

Официальный представитель отметила, что в отношении россиян такой реакции не последовало. "Лица же из российского списка, которые удерживались Киевом, и наконец смогли воссоединиться со своими семьями в результате взаимного гуманитарного шага, никакого ни сочувствия, ни какой-либо другой эмоциональной реакции не вызвали и не удостоились, как будто это люди совершенно иного сорта, - отметила Захарова. - Вы знаете, трудно расценить такой подход иначе как проявление двойных стандартов и вообще в принципе отход от какой-то правочеловеческой проблематики, на которую так часто ссылаются наши западные партнеры".

7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".