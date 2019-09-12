Посольство РФ назвало необъяснимым отказ Лондона сотрудничать по делу Глушкова

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне назвало не поддающейся логике позицию властей Великобритании, которые игнорируют ноты и обращения дипмиссии по поводу расследования убийства российского бизнесмена Николая Глушкова. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь диппредставительства.

"Вынуждены констатировать, что британская сторона так и не предоставила вразумительные ответы на наши многочисленные ноты и обращения. С апреля 2018 года остается без реакции МВД Великобритании запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти Глушкова. По сути, проигнорированы и неоднократно высказанные посольством предложения о проведении встречи посла с комиссаром полиции Лондона или экспертных консультаций правоохранительных органов двух стран", - сказал дипломат.

"Совершенно очевидно, что, отказываясь предоставить России доступ к расследованию смерти российского гражданина, Лондон нарушает свои обязательства в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Кроме того, ситуация со следствием, ход которого тщательно засекречивается британскими властями, является наглядным примером пренебрежительного отношения к законным интересам родных и близких погибшего, а также широкой общественности", - добавил он.

"Позиция официального Лондона не поддается логике. Речь идет о тяжком уголовном преступлении, причем, в отличие от других известных дел, британская сторона не придает ему политическое звучание. Однако, расследование ведется абсолютно непрозрачно и, как видим, неэффективно. Судя по всему, для этого есть свои резоны, разглашение которых невыгодно Лондону", - сказал представитель диппредставительства.

Глушков был обнаружен мертвым 12 марта 2018 года в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком. Следствие также не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид. 16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Однако, официальный Лондон не идет на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций с участием следователей из России.