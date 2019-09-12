Избирком КЧР утвердил список депутатов нового созыва регионального парламента

ЧЕРКЕССК, 12 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии (КЧР) утвердила список депутатов шестого созыва парламента республики. Об этом сообщила в четверг в ходе заседания комиссии зампредседателя регионального избиркома Татьяна Калашникова.

"На основании постановления избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики зарегистрировать избранных депутатов Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики шестого созыва, направить настоящее постановление в парламент Карачаево-Черкесской Республики", - сказала она.

В числе зарегистрированных избиркомом региона председатель парламента республики Александр Иванов, главврач Черкесской городской больницы Альбина Асланукова, гендиректор фермерского хозяйства "Фирма Сатурн" Али Хапсироков, гендиректор "Тепловых сетей" Артем Трифонов, директор Индустриально-технологический колледжа Ахмат Байрамуков.

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" набрала 65,04%, КПРФ - 12,17%, ЛДПР - 5,04%, "Справедливая Россия" - 6,19%, "Патриоты России" - 5,93% и партия "Гражданская платформа" - 5,13% голосов избирателей. По словам Абазалиевой, "Единая Россия" получает 34 депутатских мандатарий, КПРФ - шесть, "Справедливая Россия" и "Патриоты России" - по три, ЛДПР и "Гражданская платформа" - по два.

В единый день голосования 8 сентября в регионе прошли выборы депутатов Народного собрания КЧР и выборы в органы местного самоуправления двух уровней. Всего в КЧР прошло 22 избирательные кампании на замещение 246 мандатов, в том числе 50 депутатов республиканского уровня.