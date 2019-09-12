В МИД РФ обсудили меры для возвращения российских детей из Сирии

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Целевая рабочая группа под председательством спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в четверг обсудила меры по возвращению российских детей из Сирии. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"По итогам заседания намечены дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для окончательного решения проблемы репатриации российских детей из Сирии, - отметили в министерстве. - Также были рассмотрены конкретные вопросы завершения аналогичной работы в соседнем Ираке, откуда в рамках трех гуманитарных миссий удалось вывезти 90 несовершеннолетних, а в ближайшее время планируется вернуть на Родину оставшихся 30 детей".

Кроме того, участники заседания ознакомились с итогами поездки Кузнецовой во главе межведомственной делегации в Сирию 3-7 сентября, где она обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом и другими членами руководства этой страны вопросы возвращения на родину несовершеннолетних граждан России. Самолет Минобороны РФ 7 сентября привез домой первых четверых детей, которых забрали из местных тюрем, где они сидели вместе со своими матерями, задержанными по обвинениям в незаконном въезде в страну или пособничестве терроризму.