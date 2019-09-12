Патрушев обсудит в Волгограде тему предупреждения ЧС в Южном федеральном округе

ВОЛГОГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу обсудит в Волгограде вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Южном федеральном округе (ЮФО). Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Николай Патрушев проведет выездное совещание по вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров на территории Южного федерального округа", - говорится в сообщении.

К ЮФО относятся восемь субъектов Федерации: Краснодарский край, Адыгея, Калмыкия, Крым и Севастополь, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. В число регионов России с наибольшей площадью паводкоопасных территорий входит Краснодарский край. В 2012 году здесь произошло одно из наиболее разрушительных наводнений в истории РФ, а самый сильный удар стихии пришелся по Крымску. Последнее крупное наводнение на Кубани случилось в октябре 2018 года, когда при прохождении циклона с сильными дождями частично затопило около 30 населенных пунктов в Туапсинском и Апшеронском районах.

В 2018 году серьезный паводок случился также в Волгоградской области, а в августе 2017 года этот же регион охватили природные пожары, когда особой опасности подверглись жители 40 населенных пунктов. Крупный природный пожар произошел в августе 2017 года на площади около 5 тыс. га в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Патрушев регулярно проводит выездные совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. В них принимают участие полпреды, главы соответствующих регионов, представители профильных министерств и ведомств. Предыдущее такое мероприятие состоялось в июле на космодроме Восточный в Амурской области.

В ЮФО секретарь Совбеза РФ в предыдущий раз проводил выездное совещание 20 февраля 2018 года в Ростове-на-Дону, оно было посвящено теме защищенности информационных ресурсов.