Лавров: Россия и Китай начали реализацию задач июньского заявления Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай приступили к реализации задач, зафиксированных в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров в июне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

Он напомнил, что в ходе этого саммита лидеры констатировали переход российско-китайских отношений на новый уровень. "Это было зафиксировано в подписанном нашими лидерами Совместном заявлении, в котором стороны определили дальнейшие цели и направления развития двустороннего партнерства: стратегическая поддержка и взаимопомощь, глубокая интеграция и сближение, опора на инновационный подход, всеобщая польза и взаимная выгода. В документе весьма подробно прописаны конкретные задачи, в том числе и на мировой арене, к реализации которых мы с китайскими коллегами уже приступили", - указал Лавров.

Министр отметил, что с коллегами из КНР у российской стороны давно установились конструктивные, доверительные и товарищеские отношения. "С членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И только в прошлом году встречались шесть раз, а в этом уже провели четыре обстоятельные беседы. В год проводится порядка 40-50 встреч с огромным тематическим охватом на уровне заместителей министров и руководителей профильных департаментов", - рассказал он.

"Ткань двустороннего взаимодействия столь плотная, что третьим силам просто некуда "вбивать клин", - добавил Лавров.

Си Цзиньпин был в России с официальным визитом с 5 по 7 июня. По итогам переговоров с Путиным было подписано совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Документ включает в себя перечень целей и направлений сотрудничества двух стран в области интеграции, развития новых технологий, предполагает дальнейшее объединение усилий в целях защиты мирового порядка и международной системы на основе принципов Устава ООН.