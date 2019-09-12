Лавров: говорить о сложностях в отношениях России и Белоруссии не приходится

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сложностей в диалоге России и Белоруссии нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд", отвечая на вопрос о том, вносит ли сложности в двустороннее взаимодействие тот факт, что Белоруссия не признала Крым частью РФ и независимость Абхазии и Южной Осетии.

"Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии". Таким образом говорить о каких-либо сложностях в нашем диалоге не приходится", - сказал он.

Как подчеркнул министр, переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в июле продемонстрировали близость двух стран. "Сомнений в важности укрепления Союзного государства у нас никогда не было. Достаточно обратиться к утвержденной президентом Владимиром Путиным в ноябре 2016 года Концепции внешней политики Российской Федерации, где работа в рамках данного интеграционного формата в числе безусловных приоритетов. Знаем, что аналогичных подходов придерживаются и белорусские друзья", - указал Лавров.

Лукашенко 1 марта заявил на встрече с журналистами и общественностью, что признателен российскому коллеге Владимиру Путину за понимание, с которым тот относится к позиции Минска по Крыму. Он указал, что у сторон "полное взаимное понимание по позиции Минска по Крыму". Как отметил Лукашенко, если он сейчас заявит о признании Крыма частью России, ничего не изменится, но "надо глубже смотреть на эти вопросы". Кроме того, по его словам, Белоруссия могла оказаться в полной изоляции в случае признания независимости Абхазии.