Лавров видит дипломатию РФ через 20-30 лет динамичной и готовой дать ответы на все вызовы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что через 20-30 лет российская дипломатия будет динамичной, высокопрофессиональной и готовой дать адекватные ответы на вызовы времени.

"Динамичной, высокопрофессиональной, готовой дать адекватные ответы на вызовы времени", - сказал глава МИД РФ в интервью газете "Труд", отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров отметил, что за два-три десятилетия мир претерпит трансформации, которые затронут все аспекты человеческой деятельности, поэтому российские дипломаты должны все время совершенствоваться. "Уже сегодня международная повестка дня становится все более многомерной. Естественно, российские дипломаты должны постоянно совершенствоваться, приобретать новые знания, осваивать новые направления работы", - сказал глава дипведомства.

Министр указал, что движение вперед не означает отказа от традиций. Он добавил, что во все времена сотрудникам отечественного внешнеполитического ведомства были присущи патриотизм, верность долгу и отличное владение иностранными языками. "Уверен, что этими качествами будут в полной мере обладать и те, кто придет нам на смену", - сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что сейчас в министерстве сформирована уникальная система учебных заведений, обеспечивающая полный цикл подготовки, переподготовки и повышения квалификации. "Прежде всего имею в виду МГИМО, Дипломатическую академию, Высшие курсы иностранных языков. Мы продолжаем развивать и укреплять добрую мидовскую практику наставничества, передачи опыта молодым сотрудникам, - сказал он. - Будем и далее поощрять талантливую молодежь, выдвигать ее лучших представителей на ответственные участки".

"Думаю, что нам удастся обеспечить преемственность поколений на Смоленской площади", - заключил глава МИД РФ.