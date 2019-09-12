Лавров считает, что Запад придет к пониманию необходимости соблюдать международное право

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Западные страны рано или поздно осознают необходимость следовать нормам международного права. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

"Думаю, что в конечном итоге западные коллеги придут к пониманию того, что неукоснительное соблюдение международного права существенно укрепит глобальную и региональную безопасность и стабильность", - сказал он.

Министр согласился с тезисом о том, что попытки ряда стран в обход международного права создать удобную для себя "псевдоправовую реальность" и навязать ее остальному мировому сообществу опасны. Он отметил, что ими пускаются в ход не вызывающие доверия доводы о том, что существующие нормы якобы не работают, Совет Безопасности ООН парализован, а мировое сообщество бездействует перед лицом серьезных преступлений. "Этим обосновываются попытки произвольно адаптировать действующее международное право под себя. В результате подобных действий ситуация в мире становится все менее предсказуемой и упорядоченной", - указал Лавров.

В качестве наиболее негативных примеров такой политической линии глава МИД РФ привел рост напряженности и эскалацию насилия на Ближнем Востоке и севере Африке, а также беспрецедентный всплеск террористической активности.

"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России, и здесь мы не одиноки. Аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств. Будем договариваться с ними в интересах упрочения международной законности. На различных многосторонних площадках продолжим последовательно выступать за поиск коллективных решений, в целом за безальтернативность выстраивания межгосударственного общения с опорой на Устав ООН и вытекающих из него общепризнанных норм международного права", - продолжил он.

Лавров в очередной раз подчеркнул, что добросовестное следование букве и духу международного права должно исключать практику двойных стандартов и навязывание собственной воли другим.