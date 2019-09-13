Новый глава Комсомольска-на-Амуре Жорник вступит в должность 27 сентября

ТАСС, 13 сентября. Избранный глава Комсомольска-на-Амуре, победивший на выборах в единый день голосования, Александр Жорник вступить в должность 27 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Инаугурация состоится 27 сентября", - сказал представитель пресс-службы.

До момента вступления нового главы в должность его обязанности исполняет первый заместитель Евгений Коршиков.

Кандидат от ЛДПР директор ООО "Горпищекомбинат" Жорник набрал 55,6% голосов на выборах главы Комсомольска-на-Амуре.

Полномочия бывшего главы города Андрея Климова истекали в сентябре 2019 года, однако он покинул пост досрочно, в июле. Впервые Климов объявлял об отставке еще год назад после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта за невыполнение долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Тогда он отозвал заявление об уходе.