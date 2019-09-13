Игорь Артамонов вступил в должность главы администрации Липецкой области

ЛИПЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов в пятницу вступил в должность главы региона.

"Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав Липецкой области и законы области", - произнес Артамонов присягу главы региона.

Инаугурация проходит в Липецком театре драмы, здесь же председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов вручил Артамонову удостоверение губернатора.

"Мы должны сосредоточиться на развитии экономики нашей области, на создании рабочих мест, на одном из самых больших моих приоритетов - проблеме низкой заработной платы. Доходы населения будут нашим приоритетом работы", - отметил глава региона, говоря об акцентах в работе на посту губернатора Липецкой области. Также он отметил, что власти уделят особое внимание развитию медицины, улучшению экологии, дорожному строительству и благоустройству городской среды.

На должность главы администрации Липецкой области на выборах 8 сентября претендовали пять кандидатов. Врио главы региона Артамонов набрал 67,28% голосов избирателей. На втором месте - представитель КПРФ Сергей Токарев, у которого 20,03% голосов, на третьем - Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России", у нее 4,6%. Также в выборах участвовали Андрей Плотников от партии "Коммунисты России", которому отдали голоса 3,19% избирателей, и Андрей Григорьев от "Патриотов России" - у него 2,84%. Явка на выборах составила 47,1%.

Выборы главы Липецкой области проводились в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом 20 лет. Врио главы региона был назначен 52-летний Игорь Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Он является участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.