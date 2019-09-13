Песков: вопрос о возврате Украине задержанных кораблей пока не затрагивался

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. На российско-украинских переговорах по обмену удерживаемыми лицами вопрос о передаче украинской стороне арестованных в Керченском проливе кораблей не затрагивался. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, этот вопрос не затрагивался", - сказал он. При этом Песков заявил, что не готов комментировать условия, при которых Россия готова будет вернуть указанные корабли. "Не готов сейчас с вами обсуждать эту тему, по всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом этот вопрос должен быть поднят, - сказал представитель Кремля. - Когда он будет поднят, он будет рассмотрен".

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали, а 24 моряка арестовали. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". Среди них оказались и 24 украинских моряка.