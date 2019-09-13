Песков: ЦИК активно разбирается в "шероховатостях", связанных с выборами в Петербурге

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Кремль не видит каких-либо обстоятельств, которые способны поставить под сомнение результаты выборов в Санкт-Петербурге. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все ориентируемся на Центральную избирательную комиссию, главный контроль осуществляется ЦИКом, выводы делаются ЦИКом, - сказал он. - Нам неизвестно о том, что имеют место какие-то ситуации, которые могут хоть как-то поставить под сомнение выборы, которые состоялись в Петербурге". "Что касается каких-то возможных шероховатостей, то этим занимается ЦИК, причем занимается достаточно активно", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос о проблемах с подсчетом голосов на ряде избирательных участков города, Песков заявил, что об этом следует спросить ЦИК. "И выводы о легитимности выборов делает ЦИК", - добавил он.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге были проведены выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должны быть замещены 1560 мандатов. Итоги голосования по муниципальным выборам на данный момент подведены не во всех районах города. В начале текущей недели горизбирком (ГИК) заявил, что будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов по муниципальным выборам и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов, которые нарушили права избирателей.

По данным ГИК, имеющаяся информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов.