Посольство РФ: МИД Чехии устранился от урегулирования ситуации вокруг памятника Коневу

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Чешскую сторону неоднократно предупреждали о серьезных последствиях переноса расположенного в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, но МИД этой страны устранился от урегулирования ситуации. Об этом заявили в посольстве РФ в Чехии по итогам встречи в пятницу посла Александра Змеевского с заместителем министра иностранных дел республики Алешем Хмеларжем.

"Отвергли претензии МИД Чехии, ранее устранившегося от урегулирования ситуации вокруг памятника Коневу, что в конечном итоге привело к решению муниципалитета о переносе этого мемориального объекта, - говорится в комментарии дипмиссии, размещенном в Facebook. - О серьезных последствиях такого нежелательного развития событий чешскую сторону мы неоднократно предупреждали. Что касается якобы "чрезмерной реакции" в России на безответственное поведение районных властей Праги-6, то министр культуры РФ Владимир Мединский в этой связи ранее уже дал исчерпывающий комментарий на предмет того, кто и перед кем должен извиняться".

Посольство России решительно возражает против планов переноса памятника Коневу, реализацию которых будет рассматривать как "ненадлежащее выполнение чешской стороной своих обязательств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничеству между РФ и Чехией от 1993 года".

Решение о переносе

Совет района Прага-6 большинством голосов принял в четверг постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал освобождению Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, на которую будет перемещен монумент советскому маршалу.

Свое возмущением решением о переносе памятника выразил в пятницу МИД РФ. Там заявили, что подобный шаг не останется без ответа. "Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки", - заявили в министерстве.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.