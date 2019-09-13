Путин в Анкаре 16 сентября проведет отдельные встречи с Роухани и Эрдоганом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Анкаре 16 сентября проведет отдельные встречи с лидерами Ирана и Турции Роухани и Эрдоганом до начала саммита РФ - Иран - Турция по Сирии. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Как это всегда происходит в ходе таких трехсторонних саммитов, проводятся и двусторонние встречи. Турецкий лидер встретится как с Роухани, так и с Владимиром Путиным, то же самое и мы [сделаем]", - сказал представитель Кремля.

Ушаков уточнил, что отдельные встречи президент РФ проведет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани.

По словам Ушакова, серия двусторонних встреч будет проведена до начала пятой встречи стран - гарантов астанинского процесса.

Ситуация вокруг СВПД

"Что касается Ирана, то помимо "сверки часов" по Сирии, имеется в виду упомянуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и, естественно, (обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что с учетом выхода из соглашения США главная задача сейчас - сохранить эту договоренность. Он также отметил, что Россия поддерживает активные контакты со всеми участниками СВПД, в том числе с Тегераном. Ушаков обратил внимание на то, что в последнее время по этой тематике были активизированы контакты с Францией. "То есть работа активно ведется, мы сохраняем полную приверженность СВПД, всячески стремимся все вместе к его выполнению", - добавил Ушаков.

Помощник президента напомнил, что 2 сентября в российском МИДе прошли консультации с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Зарифом. "Мы призывали иранскую сторону воздержаться от тех шагов, которые могли бы помешать усилиям целого ряда стран по спасению этой ядерной сделки", - прокомментировал Ушаков.

Помощник президента напомнил, что встреча Путина и Роухани будет уже третьей в этом году. При этом одной из наиболее актуальных тем остается укрепление торгово-экономических связей. В частности, по его данным, в 2018 году взаимный товарооборот увеличился на 2% до $1,7 млрд, а за первые шесть месяцев текущего годы вырос на 17%, до $1,1 млрд. Отмечается также, что ведущие российские нефтегазовые компании, такие как "Газпром", "Газпромнефть", "Роснефть", "Лукойл", "Зарубежнефть", "Татнефть" прорабатывают возможность освоения крупных месторождений в Иране.

Флагманским проектом остается сооружение АЭС "Бушер", где в настоящий момент идут работы на площадке второй очереди и в ближайшее время состоится церемония заливки первого бетона. Страны также принимают меры по расширению прямых расчетов и использованию национальных валют, а также налаживанию взаимодействия российской системы передачи финансовых сообщений и иранской СЕПАМ в качестве альтернативы проведения платежей через SWIFT.

Сотрудничество Москвы и Анкары

"Что касается двусторонок: по Эрдогану - мы встречаемся достаточно часто, последняя встреча была совсем недавно, 27 августа, во время посещения президентом Турции салона МАКС-2019, - отметил помощник президента России Юрий Ушаков. - Наверное, в ходе этой двусторонки лидеры, помимо Сирии, обсудят некоторые важные вопросы реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Москве". Ушаков также добавил, что, по его мнению, в ходе предстоящих переговоров, "будут затронуты вопросы сотрудничества в военно-технической сфере".

Конкретизируя повестку дня, Ушаков напомнил, что "в эти дни завершается передача техники и имущества, связанного с ракетными системами С-400 "Триумф". Он также не исключил, что Путин и Эрдоган могут обсудить и другие вопросы, касающиеся новых контрактов на поставку российских вооружений. "Вы знаете, что в Жуковском Эрдоган лично ознакомился с рядом новейших российских разработок, в том числе с многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57, и [истребителем] поколения 4++ Су-35, осмотрел другую технику, - напомнил Ушаков. - Поэтому, я думаю, что вопросы военно-технического сотрудничества в той или иной степени будут затронуты в ходе этой достаточно непродолжительной встречи".

Ушаков не стал уточнять, как идут переговоры по второму контракту на поставку С-400 Турции, а также, когда уже поставленные ракетные комплексы начнут нести боевое дежурство. "Это я еще не знаю, это комплексный вопрос: там и поставки техники, и подготовка специалистов. Я бы сейчас не стал называть какие-то конкретные сроки", - сказал он. Говоря о том, на какой стадии находятся переговоры по закупке турецкой стороной российских истребителей, Ушаков также отметил, что это "сверхчувствительная тема", поэтому, по его словам, "преждевременно об этом говорить". "Интерес к этому есть и у турецкой стороны, и у наших", - заключил он.

Помощник президента напомнил, что товарооборот между Россией и Турцией по итогам 2018 года вырос на 15,8%, достигнув $25,5 млрд, при этом накопленные взаимные инвестиции достигли уровня $10 млрд с каждой стороны. Чтобы увеличить объем торговых связей страны придают большое значение расширению практики расчетов в национальных валютах. По словам Ушакова, готовится проект соответствующего межправительственного соглашения, призванного простимулировать такую практику.

Особое место в экономическом сотрудничестве России и Турции занимаются стратегические совместные проекты в сфере энергетики, такие как строительство атомной энергостанции "Аккую" и газопровода "Турецкий поток".