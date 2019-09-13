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Единый день голосования - 2019

Около 40 активистов ОНФ стали депутатами региональных парламентов и городских дум

Отмечается, что Народный фронт в целом принимал активное участие в избирательных кампаниях

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Не менее 37 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) получили мандаты депутатов региональных парламентов и городских дум по итогам единого дня голосования, который прошел 8 сентября. Об этом заявил начальник территориального отдела территориального управления Исполкома движения Артем Бичаев на заседании Центрального штаба, которое проходит в Москве в пятницу.

"По информации на настоящий момент, у нас 37 активистов стали депутатами законодательных органов субъектов РФ и городских советов административных центров субъектов", - сказал Бичаев.

Он подчеркнул, что активисты Народного фронта принимали активное участие в избирательных кампаниях.

В воскресенье в 85 регионах РФ прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Теги
РоссияЕдиный день голосования - 2019
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