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Северный Кавказ

Избранный депутатом парламента КБР Карданов покинул пост зампреда правительства республики

Он переходит на другую работу

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии (КБР), олимпийский чемпион Мурат Карданов уволен со своего поста в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ врио главы республики опубликован в пятницу на его сайте.

"В соответствии с пунктом "б" статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики освободить Карданова Мурата Наусбиевича от должности заместителя председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики в связи с переходом на другую работу", - гласит текст документа, который вступает в силу со дня его опубликования.

Карданов был назначен на этот пост в июле 2017 года, перейдя в правительство из парламента региона.

8 сентября Мурат Карданов был избран депутатом парламента региона шестого созыва в числе кандидатов от партии "Единая Россия". Секретарь регионального отделения партии Михаил Афашагов ранее сообщил журналистам о том, что те члены правительства, которые значатся в списках депутатов парламента, должны сделать свой выбор и решить, где работать - в парламенте или правительстве региона.

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