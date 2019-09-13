Дмитрий Медведев отметит 54-летие

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в субботу отметит 54-летие. Оставаясь одним из самых молодых руководителей правительства в мире, в нынешнем году он преодолеет 20-летний рубеж службы на высших государственных постах. При этом Медведев остается абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе кабинета министров - семь лет и четыре месяца.

Поскольку в этом году день рождения Медведева выпадает на субботу, в графике у него публичных мероприятий не значится. Но, как признавался сам премьер, полноценных выходных у него не бывает, поскольку процесс работы с документами, безотлагательных деловых бесед никогда не останавливается. "Я бы и рад выключить телефон, но сделать этого не могу, потому что это телефон правительственной связи, он не отключается", - признавался премьер.

На вопрос ТАСС, как председатель правительства проведет нынешний праздник, его пресс-секретарь Олег Осипов сообщил, что "в кругу семьи", не раскрыв подробностей. Сам Медведев рассказывал, что в 2014 году, вскоре после введения антироссийских санкций, на день рождения угощал друзей исключительно российскими продуктами.

Нацпроекты - наше все

Медведев, переехав из Санкт-Петербурга в Москву, был заместителем и первым заместителем главы администрации президента РФ в 1999-2003 годах, затем возглавлял ее с 2003 по 2005 год, в 2005-2008 годах находился на должности первого вице-премьера, а в 2008-2012 годах работал президентом России. В мае 2012 года Медведев занял пост премьер-министра.

Последний год одной из главных забот для руководителя кабинета министров стала реализация 12 национальных проектов, старт которым в 2018 году дал президент Владимир Путин. В определенной части эта работа уже знакома Медведеву, который в бытность первым вице-премьером лично курировал четыре национальных приоритета, которые теперь выросли до масштабов национальных проектов.

"Нацпроекты - действительно беспрецедентный шаг вперед. Шаг в наше с вами будущее. В истории новой России никто и никогда не решал такой объем задач", - говорил Медведев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

По его оценке, национальные проекты - "это колоссальный толчок к развитию", "это квинтэссенция развития нашей страны".

При этом премьер подчеркивает, что выполнение нацпроектов требует гибких управленческих инструментов и предупреждает о персональной ответственности за достижение целевых показателей: "Спрашивать будем с конкретных чиновников. Это личная ответственность на каждом уровне".

Чтобы лично контролировать, как реализуются нацпроекты, Медведев возглавил президиум Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседания этого органа проводятся не реже двух раз в месяц, но с положением дел председатель правительства знакомится и на местах, объезжая различные регионы и осматривая объекты.

Всего Медведев возглавляет 12 правительственных комиссий и советов, курируя вопросы агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, импортозамещение, контроль за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа, Калининградской области и Дальнего Востока, а также развитие отечественной кинематографии, модернизацию экономики и инновационное развитие, цифровое развитие и использование информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

"Главное, чего ждут от правительства, - это не общие рассуждения о том, как тяжело и трудно, что не хватает денег на то или иное решение, а именно самих этих решений. Вот этим мы и будем заниматься", - обещает Медведев россиянам.

Инициатива премьера

За массой ежедневных и порой рутинных, но важных и необходимых дел глава кабинета министров берет на себя и инициативу по проведению принципиальных изменений в действующей системе. Пожалуй, самой громкой идеей последнего времени, которая не оставила равнодушным ни одного работающего россиянина, стала идея о четырехдневной рабочей неделе. Впервые Медведев заговорил о такой перспективе в июне с трибуны Международной организации труда.

Буквально накануне дня рождения председатель правительства обсуждал этот вопрос с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, который поддержал идею в целом. Премьер-министр пообещал, что проведет серию совещаний, чтобы подготовить изменения в трудовое законодательство, которые могут коснуться и четырехдневной рабочей недели.

Правда, скорых и легких решений на этот счет никто не обещает. "В будущем может быть и уменьшение трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств. Но погрузить все это - новое - в законодательство, наверное, необходимо", - считает Медведев.

По его словам, "речь идет о совершенствовании трудового законодательства в широком смысле этого слова". "Не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, которая позволяла бы учитывать очень многие пожелания работников и, естественно, позицию работодателя", - подчеркивает глава кабмина. И уточняет, что изменения должны касаться "и таких институтов трудового права, как трудовой договор, включающий в себя условия о месте работы, времени работы, порядке его учета, исчисления соответствующих нормативов, которые связаны с рабочим временем, возможности регулирования такого нового института, как удаленная занятость, и трудовых отношений, которые с этим связаны".

Но главное, по мнению Медведева, чтобы при изменениях не пострадали права трудящихся и не уменьшился размер заработка.

Председатель партии

При этом Медведев остается председателем "Единой России". Подарком от партии можно назвать результаты последнего единого дня голосования 8 сентября, когда партия показала весьма хороший результат. Премьер сообщил, что остался доволен итогом, при котором "Единая Россия" "сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой в нашей стране". Он благодарен россиянам за поддержку и обещает "в дальнейшем принимать правильные решения" по развитию страны.

Глава правительства много раз говорил, что для него пост председателя партии означает большую ответственность, а возглавляемая им политическая сила - опора в реализации заявленного курса. "Мы вместе несем ответственность за экономический и социально-политический курс страны, вот это самое главное для меня как председателя правительства и лидера партии", - считает Медведев.

Качества руководителя

Вновь назначая Медведева на должность премьера в прошлом году, Путин объяснял свой выбор: "Несмотря на все сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективы развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу". По его оценке, "большая заслуга в формировании современной управленческой культуры принадлежит, конечно, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву".

Сам Медведев уверен, что для достижения успеха на руководящих постах необходимо ответственно подходить к работе и "заниматься своим делом". "Руководитель точно не должен быть никаким злодеем: сверкать очами, стучать кулаком, орать... Руководитель должен говорить спокойно", - делится опытом премьер. Главным качеством любого руководителя он называет умение принять на себя всю ответственность за принимаемые решения. "Это подчас весьма непросто, - отмечает премьер. - Но если не чувствуешь этого, то лучше не руководить".

Еще один совет от председателя правительства - сохранить умение переключиться "с основной деятельности на какие-то другие вещи, на какие-то другие вопросы, на то, что тебе нравится". Он рекомендует "обязательно иметь в запасе несколько увлечений, которые будут помогать преодолевать всякие разные трудности".

Для самого Медведева это не только регулярные занятия спортом, чтение, музыка, фотография, но и активное использование возможностей высоких технологий. Так, он уже много лет не снижает активность в социальных сетях. Сейчас у его микроблога в Twitter 4,8 млн читателей, на страницу в Facebook подписаны 1,3 млн человек, "ВКонтакте" - 2,2 млн, в Instagram - 2,7 млн.

Правда, сообщения премьера в подавляющем большинстве посвящены работе. Но иногда Медведев делится и другими деталями. Например, в августе он рассказал, как поживает его новый питомец - щенок алабая по кличке Айк, подаренный в мае президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ролике, который длится примерно полминуты, щенок неуверенно спускается с лестницы в подмосковной резиденции главы правительства в Горках, ходит по одному из залов заседаний, в кабинете премьера, а также гуляет вместе со своим хозяином по дорожкам рядом с резиденцией.