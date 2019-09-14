В МИД РФ выразили возмущение в связи с решением ЕСПЧ по делу "Дрелингас против Литвы"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Опубликованное в сентябре решение Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об отказе в пересмотре принятого в марте постановления по делу экс-сотрудника советского КГБ литовца Станисловаса Дрелингаса вызывает разочарование и возмущение. Об этом говорится в опубликованном в субботу комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Большая палата ЕСПЧ отступила от собственной позиции в деле "Василяускас против Литвы". Она, по сути, "узаконила" допущенное в постановлении от 12 марта 2019 года попустительство расширению понятия "геноцид" в нарушение норм международного права", - указали в дипведомстве.

"Налицо неприемлемое санкционирование под эгидой "правосудия" в ЕСПЧ ретроспективного применения отдельными странами уголовного закона, а также потакание со стороны суда ведущейся в них массированной кампании по переписыванию истории и героизации нацизма", - говорится в комментарии.

Об апелляции Дрелингаса

Как пояснили в российском дипведомстве, заявителем по делу выступил Дрелингас, который был ранее осужден литовским судом по статье о "геноциде против литовского народа" за участие в 1956 году в спецоперации по аресту одного из лидеров литовского националистического формирования "лесные братья" Адольфаса Раманаускасе- Ванагаса. Литовское правосудие определило "партизан" как членов отдельной национальной и этнической группы, искусственно расширив положения конвенции 1948 года, чтобы квалифицировать деяния Дрелингаса как "геноцид" по смыслу конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года (под защиту которой попадают лишь группы, идентифицируемые по национальному, этническому, расовому или религиозному признаку).

Таким образом, Дрелингас не мог предугадать, что по прошествии более 60 лет его участие в поимке Раманаускаса-Ванагаса будет квалифицировано в качестве "геноцида" посредством столь волюнтаристского толкования данного понятия, отметили в дипведомстве.

Дрелингас обратился в ЕСПЧ, так как подобное применение уголовного закона напрямую запрещено статьей 7 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но ЕСПЧ, несмотря на ранее установленную позицию по делу "Василиаускас против Литвы", большинством голосов не установил нарушений во внутрилитовском судебном процессе. Тем самым, по сути, для отдельных стран санкционирована "обратная сила" уголовного закона, добавили в МИД РФ.

"Полагаем, что столь недальновидная и непоследовательная позиция ЕСПЧ открывает дверь для опасного и недопустимого пересмотра исторических фактов, - подчеркнули в дипведомстве. - Напомним, что на совести членов упомянутых бандформирований жизни тысяч мирных жителей Литвы".

Кроме того в МИД РФ призвали Европейский суд, а также компетентные структуры Совета Европы "не потворствовать ведущейся в Литве государственной линии на прославление бандформирований, реабилитации их участников и политическом преследование боровшихся с ними лиц, неугодных нынешним литовским властям".

10 сентября министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс сообщил, что Большое жюри ЕСПЧ оставило в силе вынесенный в марте текущего года вердикт ЕСПЧ, согласно которому преследование в Литве "лесных братьев" - членов вооруженного антисоветского подполья послевоенного периода - следует приравнять к геноциду. По мнению защиты, решение ЕСПЧ, согласившегося в марте с позицией судебных инстанций Литвы, которые считают, что борьбу с вооруженным антисоветским подпольем следует признать "геноцидом литовского народа", не учитывает исторические реалии. Как отмечалось в апелляции Дрелингаса, судьи в Страсбурге не дали оценку тому, можно ли было во время совершения определенных действий предусмотреть обвинения и приговор национального суда, вынесенные спустя десятки лет. Обвиняемые в преследованиях "лесных братьев" действовали, как подчеркивалось в апелляции, от имени и в рамках закона того времени.

Литовские судебные инстанции интерпретируют роль "лесных братьев" как защиту национальной идентичности, культуры и национального самосознания литовского народа. "Лесные братья" надеялись на то, что Запад объявит против СССР "крестовый поход" с использованием ядерного оружия.

О деле Василяускаса

В октябре 2015 года Европейский суд по правам человека вынес вердикт о том, что преследования участников так называемого послевоенного сопротивления - вооруженного антисоветского национального подполья в Литве - не могут считаться геноцидом.

ЕСПЧ рассматривал обращение гражданина Литвы Витаутаса Василяускаса, осужденного за геноцид. Будучи сотрудником советских правоохранительных органов, он в 1953 году участвовал в депортации из Литвы одного из участников вооруженного подполья. Согласно ЕСПЧ, приговор вынесли, "руководствуясь положениями, не действовавшими в 1953 году".

Почти ровно через год, 27 октября 2016 года, Верховный суд Литвы с учетом ранее принятого ЕСПЧ решения отменил приговор в отношении осужденного за геноцид Василяускаса и дело прекратил.