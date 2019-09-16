Александр Осипов вступит в должность губернатора Забайкальского края 19 сентября

ЧИТА, 16 сентября. /ТАСС/. Инаугурация избранного губернатора Забайкальского края состоится в четверг, 19 сентября. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы губернатора Елена Назарова.

"Инаугурация состоится 19 сентября в читинском Доме офицеров", - сказала Назарова. Вступая в должность, Осипов принесет клятву на верность народу, Конституции РФ и Уставу Забайкальского края.

Избирательная комиссия Забайкальского края 10 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора, признав победителем врио главы региона Александра Осипова с результатом 89,61% голосов (248,5 тыс. избирателей). Явка на выборах в Забайкалье составила 35,07% - около 277,7 тыс. человек.

Досрочные выборы губернатора Забайкальского края прошли в этом году из-за отставки главы региона Натальи Ждановой. О своем решении Жданова публично объявила 11 октября 2018 года, однако президент РФ принял ее отставку только спустя две недели, назначив врио главы региона экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александра Осипова.