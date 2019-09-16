Роман Старовойт вступил в должность губернатора Курской области

КУРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах губернатора Курской области с 81,07% голосов Роман Старовойт вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС с места проведения инаугурации.

Инаугурация губернатора Курской области проходит в драматическом театре им. А. С. Пушкина в Курске.

"Клянусь верно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности губернатора Курской области", - сказал Старовойт.

Удостоверение об избрании Старовойта губернатором региона вручила председатель облизбиркома Галина Заика.

Избирательная комиссия Курской области признала выборы губернатора региона, прошедшие 8 сентября, в единый день голосования, состоявшимися - на избирательных участках не зафиксировано ни одного нарушения. С результатом в 81,07% голосов победу одержал врио главы региона Роман Старовойт, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия". На втором месте по количеству голосов - представитель КПРФ Владимир Фирсов - 5,65%, на третьем - с 5,45% Владимир Федоров от ЛДПР. Кандидат от партии "Зеленые" Татьяна Черникова набрала 3,3% голосов, представитель "Справедливой России" Николай Карцев - 3,01%.

Роман Старовойт, начинавший свою карьеру в 1995 году на посту исполнительного директора "Регионального инвестиционного агентства", с 2012 по 2018 годы возглавлял Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), работал две недели в должности заместителя министра транспорта РФ, после чего 11 октября 2018 года после досрочной отставки губернатора Курской области Александра Михайлова был назначен на пост временно исполняющего обязанности главы региона в возрасте 47 лет. Не состоит ни в одной из политических партий, был выдвинут как кандидат от регионального отделения партии "Единая Россия" после победы в праймериз.