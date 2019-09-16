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В МИД РФ считают, что говорить об улучшении отношений с Украиной рано

Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, смена главы МИД Украины не повлияла на отношения двух стран

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что пока еще не пришло время говорить об улучшении отношений между Россией и Украиной.

"Не уверена, что наметились позитивные сдвиги, - заявила она в понедельник в интервью Telegram-каналу "Расстрига". - Я считаю, что надо констатировать конкретный шаг. Вот этот шаг [возвращение удерживаемых лиц] был более чем позитивным <...> Но какие будут тенденции - мне очень сложно сказать".

Кроме того, представитель ведомства подчеркнула, что позитивные изменения в контактах с украинским МИД также отсутствуют. Смена главы внешнеполитического ведомства не повлияла на отношения двух стран, отметила она.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Президент России Владимир Путин за два дня до этого выказал мнение о том, что это может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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