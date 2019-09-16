Первое заседание парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва состоится 19 сентября

НАЛЬЧИК, 16 сентября. /ТАСС/. Врио главы Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков подписал указ о назначении первого заседания парламента Кабардино-Балкарии (КБР) шестого созыва на 19 сентября. Текст указа зачитал руководитель администрации главы республики Мухамед Кодзоков на церемонии вручения мандатов избранным депутатам.

"В соответствии с частью 2 статьи 97 Конституции Кабардино-Балкарской Республики постановляю: созвать первое заседание парламента КБР шестого созыва 19 сентября 2019 года в 11 часов. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования 16 сентября 2019 года", - зачитал текст указа Кодзоков.

По итогам прошедших 8 сентября выборов "Единая Россия" получила 50 мандатов в парламенте региона. КПРФ - 9 мандатов, "Справедливая Россия" - 7 мест. У ЛДПР и партии "Зеленые" по 2 мандата. Выборы в региональное заксобрание проходят по пропорциональной системе (по партийным спискам).