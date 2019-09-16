В СПЧ заявили об отсутствии массовых нарушений на выборах мэра Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 16 сентября. /ТАСС/. Массовых нарушений избирательного законодательства, способных поставить под сомнение результаты выборов мэра Улан-Удэ, которые прошли 8 сентября, не выявлено, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на круглом столе по итогам проведения единого дня голосования в Бурятии, который прошел с участием членов Общественной палаты республики и представителей политических партий.

"Я не могу сказать на настоящий момент, что имеется критическое количество жалоб, которое способно поставить под сомнение результаты голосования [на выборах мэра Улан-Удэ]. Когда говорят о нелегитимности выборов и призывают провести их вновь, имеются ввиду массовые нарушения, массовые вбросы, подвозы, переписывания протоколов. Но таких фактов ни один кандидат, ни одна политическая партия в Бурятии не представила", - сказал Брод, являющийся также сопредседателем Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль".

Он отметил, что в целом поступило 62 обращения, по пяти из них факты подтвердились и были приняты меры. "Есть ряд обращений, которые перенаправлены в МВД для проверки, речь тут о подкупе избирателей в поселке Матросово, о незаконной агитации по Улан-Удэ, о подвозе избирателей, размещении агитационных материалов. Мы надеемся, руководство МВД оперативно рассмотрит эти обращения", - сказал Брод.

Член СПЧ также отметил то, что в Бурятии, "очевидно, есть протестное настроение", и оно касается "проблем, которые в республике складывались годами, это экология, социальная защита, серьезные претензии к работе правоохранительных органов".

"Вчера на санкционированном митинге глава Бурятии Алексей Цыденов вышел [к людям], надо отдать должное его решимости. Но диалога не получилось, поскольку участники митинга были настроены жестко, конфронтационно, - сказал Брод. - Но это общение должно быть продолжено, мы советуем провести ряд профильных встреч с руководителями политических партий, с институтами гражданского общества, от этого разговора уходить нельзя. Открытость власти, умение вести диалог, слышать протестные настроения и принимать совместно общие решения - это показатель стабильности и развития".

Выборы мэра в Улан-Удэ

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра, победителем стал кандидат, набравший простое большинство голосов. Это и. о. главы города Игорь Шутенков (52,52% голосов), участвовавший в выборах как самовыдвиженец. Ближайший его оппонент - выдвинутый Бурятским региональным отделением КПРФ сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев набрал 36,58%. Каждый из остальных четырех кандидатов набрал не более 3%: гендиректор ООО "Газета "Улан-Удэ" Батодалай Багдаев - 2,41% голосов, выдвинутый партией "Гражданская платформа" заместитель мэра города Алексей Хандархаев - 2,04%, кандидат от "Справедливой России" - замгендиректора управляющей компании "Родной город" Геннадий Бадмаев - 1,65% и представитель ЛДПР Николай Чимитов - 1,37%.

Девятого сентября в центре города сторонники Мархаева, не согласные с результатами выборов, начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования. 10 сентября были задержаны организатор несанкционированного митинга Дмитрий Баиров, суд приговорил его к административному аресту, несколько участников акции были оштрафованы, в отношении еще одного участника возбуждено уголовное дело, он подозревается в распылении слезоточивого газа в сотрудника Росгвардии.

15 сентября в парке Юбилейный в Октябрьском районе Улан-Удэ состоялся санкционированный митинг. На нем присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он призвал оппозицию к диалогу, а также предложил объединить наказы избирателей всех кандидатов для создания программы развития Улан-Удэ.