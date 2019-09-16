Первый замглавы МИД РФ обсудил в Хельсинки ядерное разоружение, Сирию и Иран

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов в ходе визита в Хельсинки обсудил с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто и государственным секретарем МИД Матти Анттоненом отношения между Россией и Евросоюзом, проблематику ядерного разоружения, ситуацию в Сирии и вокруг Ирана. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского дипведомства.

"При обсуждении международной повестки рассмотрена проблематика отношений между Россией и Европейским союзом, в том числе с учетом председательства Финляндии в Совете ЕС во второй половине 2019 года. В числе других тем ядерное разоружение, ситуация на Украине, в Сирии, на Корейском полуострове и вокруг Ирана", - информировали в министерстве.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам российско-финляндских отношений, включая график предстоящих политических контактов. Констатировано удовлетворение сторон поступательным развитием многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и природоохранной сферах, укреплением межрегиональных и приграничных связей, прямых контактов граждан", - отметили в МИД.

Значительное внимание стороны уделили сотрудничеству России и Финляндии в региональных организациях на севере Европы и в Арктике, добавили в дипведомстве.