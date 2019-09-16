Путин призвал начать работу Конституционного комитета Сирии как можно скорее

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высказался за скорейшее начало работы Конституционного комитета Сирии.

"Список участников [Конституционного] комитета полностью согласован при самом активном участии стран-гарантов. Теперь необходимо, чтобы Конституционный комитет как можно скорее начал свою деятельность в Женеве", - заявил журналистам глава российского государства по итогам трехстороннего саммита по Сирии в Анкаре. Он заверил: "Россия, Турция, Иран готовы этому всячески содействовать, сохраняя за астанинским форматом ведущую роль в сирийском урегулировании".

"Я бы не ставил конкретных сроков. Хотя делать это нужно как можно быстрее: и запускать саму работу комитета, и стремиться достичь окончательного положительного результата", - добавил Путин.

"Считаем важным помочь сирийцам самим определить параметры государственного устройства своей страны. Именно в этих целях на прошлогоднем конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и было условлено создать Конституционный комитет", - сказал Путин. По его оценке, "дипломаты трех стран провели кропотливую работу по определению с сирийским правительством и оппозицией кандидатов для вхождения в состав комитета, основных параметров его функционирования".

"Рассчитываем, что успешное развитие сирийского политического процесса послужит интересам укрепления безопасности в самой Сирии и на всем Ближнем Востоке, поможет дальнейшей нормализации отношений Дамаска с арабскими странами, восстановлению членства Республики в Лиге арабских государств", - указал российский лидер.

"Мы исходим из того, что работа Конституционного комитета окажет решающее воздействие на окончательную нормализацию ситуации в Сирийской Арабской Республике, - добавил Путин. - Мы много раз говорили об этом и постоянно повторяли, что нет никакой другой альтернативы, кроме политического процесса".

Путин указал, что участникам Конституционного комитета также необходимо договориться о процедуре работы. "Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы участники этого процесса, то есть сами сирийцы, участники Конституционного комитета, были связаны по рукам и ногам внешними силами. Надо создать условия, чтобы они работали добровольно, творчески и стремились к позитивному результату", - добавил он. "Мы будем всячески этому способствовать", - пообещал Путин.

Президент РФ отметил, что все участники астанинского формата внесли значительный вклад в формирование комитета. "Мы работали как с правительством Сирии, так и с оппозицией, - продолжил он. - Президенту [Реджепу Тайипу] Эрдогану, который работал очень активно, удалось в последнее время согласовать последнего кандидата (в состав Конституционного комитета - прим. ТАСС)".

Экстремизм угрожает

Экстремисты и влияние извне могут стать угрозами для работы Конституционного комитета, считает Путин.

"Есть ли здесь угрозы? Я их уже назвал: во-первых, это возможные провокации со стороны экстремистов, которые, на мой взгляд, попытаются сорвать работу этого процесса. Они не заинтересованы в окончательном урегулировании, они зарабатывают на войне", - отметил президент. По его словам, для купирования этих угроз в том числе и существует "тройка" Россия - Иран - Турция. "Ну и, наконец, влияние извне. Это тоже угроза. Нужно позволить самим сирийцам решать такие острые проблемы, с которыми столкнулась страна на протяжении предыдущих лет", - добавил глава государства.

Уровень насилия в Сирии

Путин считает, что оставшиеся масштабные проблемы Сирии предстоит решать общими усилиями государств, несмотря на то, что уровень насилия в стране снизился.

"Создаются предпосылки для перехода Сирии к мирному строительству, уровень насилия в стране снижен, началось восстановление объектов социальной и экономической инфраструктуры, - сказал он. - Однако масштабы проблем, с которыми сталкивается сирийское государство, настолько велики, что для их решения требуется поддержка экономически развитых стран, международных организаций".

Путин отметил, что эти международные силы должно быть "действительно, искренне заинтересованы в том, чтобы беженцы вернулись к своим родным очагам, а не в том, чтобы использовать беженцев и перемещенных лиц для решения каких-то политических задач, в том числе в возможном будущем голосовании по ключевым вопросам развития Сирийской Арабской Республики". Он напомнил, что Россия при поддержке Турции и Ирана многое делает в плане гуманитарного содействия Сирии.

По данным российского лидера, с июня 2018 года в Сирию возвратились свыше 390 тыс. беженцев и порядка 1,3 млн внутренне перемещенных лиц смогли вернутся домой. "Все мы должны предпринять все необходимое для предотвращения любого ущерба гражданскому населению, - добавил Путин. - Конечно, нас беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии, где активизируются спящие ячейки ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ). Исходим из того, что надежно обеспечить безопасность в этой части Сирии возможно только при условии ее возвращения под контроль законного правительства".

Снятие напряженности в Идлибе

Путин сообщил, что РФ, Турция и Иран договорились продолжить работу для окончательного снятия напряженности в Идлибе.

"Разумеется, предметно обсуждалась проблематика борьбы с терроризмом на сирийской территории. Наибольшую озабоченность, безусловно, вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещенная в РФ) радикальные группировки", - заявил глава российского государства.

Он подчеркнул: "Мы не можем, конечно, с этим смириться, поэтому договорились с господином [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом и господином [президентом Ирана Хасаном] Роухани продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряженности в Идлибе".

Территориальная целостность

Территориальная целостность Сирии после победы на террористами должна быть восстановлена в полном объеме, заявил Путин.

"Мы все выступаем за территориальную целостность Сирии и исходим из того, что когда вопросы, связанные с обеспечением безопасности и борьбой с терроризмом будут решены, то территориальная целостность Сирии будет восстановлена в полном объеме. Это касается и вывода всех иностранных войск с территории Сирии", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как Россия относится к договоренностям Анкары и Вашингтона о создании в Сирии центра совместных операций и буферной зоны на севере этой страны, Путин сказал: "Все государства региона, в том числе и Турция, имеют право на самооборону, защиту своих национальных интересов и своих рубежей".

Вывод военных США

Россия исходит из того, что решение США о выводе военных из Сирии будет реализовано, заявил Путин по итогам саммита

"Что касается американских вооруженных сил, то они присутствуют на территории Сирии незаконно. Всем это хорошо известно, - указал Путин. - Будем исходить из того, что принятое президентом Соединенных Штатов господином [Дональдом] Трампом решение о выводе американских военных из Сирии будет реализовано и доведено до конца".

Президент США Дональд Трамп еще в декабре 2018 года объявил о намерении вывести всех военнослужащих США из Сирии. С тех пор окончательно неизвестно, в какой степени было реализовано это намерение и сколько военнослужащих США остаются в Сирийской Арабской Республике.