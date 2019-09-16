Путин заявил о переговорах РФ и Турции по поставкам новых перспективных вооружений

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция ведут переговоры по поставкам новых перспективных вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Углубляются военно-технические связи [России и Турции], выполняется контракт на оснащение вооруженных сил Турции комплексами С-400 "Триумф". Идут переговоры по новым перспективным вооружениям", - сообщил российский лидер, говоря о повестке своих переговоров на полях саммита с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Путина, российско-турецкое взаимодействие динамично развивается по самым разным направлениям. Так, товарооборот двух стран в прошлом году превысил $25 млрд, успешно реализуются стратегически важные проекты в энергетике - строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", отметил президент РФ.

Также, продолжил Путин, укрепляются контакты РФ и Турции в культурно-гуманитарной области. "Кстати говоря, в этом году будет еще один рекорд в туристической области - будет свыше 6 млн российских туристов зафиксировано в Турции", - заметил глава государства.

Путин поблагодарил президентов Турции и Ирана за содержательные и результативные переговоры по Сирии в Анкаре. "Уверен, что итоги саммита будут способствовать окончательному установлению мира и стабильности в Сирии", - сказал президент РФ.