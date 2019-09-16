Путин заявил о переговорах РФ и Турции по поставкам новых перспективных вооружений

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция ведут переговоры по поставкам новых перспективных вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии.
"Углубляются военно-технические связи [России и Турции], выполняется контракт на оснащение вооруженных сил Турции комплексами С-400 "Триумф". Идут переговоры по новым перспективным вооружениям", - сообщил российский лидер, говоря о повестке своих переговоров на полях саммита с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам Путина, российско-турецкое взаимодействие динамично развивается по самым разным направлениям. Так, товарооборот двух стран в прошлом году превысил $25 млрд, успешно реализуются стратегически важные проекты в энергетике - строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", отметил президент РФ.
Также, продолжил Путин, укрепляются контакты РФ и Турции в культурно-гуманитарной области. "Кстати говоря, в этом году будет еще один рекорд в туристической области - будет свыше 6 млн российских туристов зафиксировано в Турции", - заметил глава государства.
Путин поблагодарил президентов Турции и Ирана за содержательные и результативные переговоры по Сирии в Анкаре. "Уверен, что итоги саммита будут способствовать окончательному установлению мира и стабильности в Сирии", - сказал президент РФ.