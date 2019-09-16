Небензя: саммит лидеров РФ, Турции и Ирана открывает путь для прогресса в Сирии

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Трехсторонний саммит России, Ирана и Турции, завершившийся в Анкаре, обеспечит возможности для продвижения вперед в деле урегулирования конфликта в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в понедельник.

"Конечно, одна из тем, которые обсуждаются, - это выполнение положений Сочинского меморандума по Идлибу, - отметил он. - Мы надеемся на то, что встреча на высшем уровне в Турции обеспечит возможность продвижения вперед. Каждая из сторон должна пройти свою часть пути, который был намечен в Сочи". "Я не будут предвосхищать результаты, - добавил он. - Мы ожидаем завершения переговоров, которые станут вкладом в мирное урегулирование не только в Идлибе, но и в Сирии в целом".

Первый российско-иранско-турецкий саммит по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам участники заявили, что создание зон деэскалации не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет арабской республики, а также призвали власти в Дамаске и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога. Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран прошли в Анкаре (апрель 2018 года), Тегеране (сентябрь 2018 года) и Сочи (февраль 2019 года).