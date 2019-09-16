Небензя считает, что любой контакт между президентами США и Ирана был бы полезным

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Любой возможный контакт между президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Роухани на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН был бы полезным, однако для такой встречи выдвигаются различные условия и прогнозировать ее сложно. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в штаб-квартире ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Не могу выступать с предположениями по поводу того, состоится ли встреча президентов США и Ирана в Нью-Йорке, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи Трампа и Роухани во время предстоящей сессии ГА ООН. - Мы слышали разные точки зрения на этот счет. С нашей точки зрения, любой контакт между сторонами полезен, однако вы знаете, что обе стороны обставляют это несовместимыми условиями. Посмотрим, что произойдет".

На прошлой неделе американский президент допустил возможность проведения встречи с иранским коллегой на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН в конце сентября. Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий, но придерживается линии на оказание максимального давления на Тегеран. Однако в понедельник Трамп в "Твиттере" назвал не соответствующей действительности информацию о том, что он готов встретиться с руководством Ирана без каких-либо предварительных условий.