Путин заявил, что намерен посетить Израиль в январе 2020 года

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в открытии в январе 2020 года в Иерусалиме мемориала жертвам блокады Ленинграда.

"Президент Реувен Ривлин пригласил меня в Израиль в январе следующего года принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и к дню памяти жертв Холокоста. Я обязательно воспользуюсь этим предложением, как и сказал об этом совсем недавно на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Рассчитываю, что в ходе визита мы с руководством Израиля также откроем в Иерусалиме создающийся по инициативе израильских ветеранов мемориал памяти блокадникам Ленинграда", - сказал Путин на конгрессе израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод".

Глава государства подчеркнул, что разрастание антисемитизма и ксенофобии, а также пересмотра итогов Второй мировой войны нужно предотвратить.

"Важно передавать следующим поколениям истину о страшной трагедии Холокоста, о колоссальных потерях, которые понесли наши народы, о совершенных нацистами преступлениях против человечности. Это абсолютно необходимо для того, чтобы предотвратить разрастание в современном мире антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости. Позиции России и Израиля, народов наших стран едины: мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его преспешников", - заявил Путин.