Справороссы внесли законопроект об отмене муниципального фильтра для парламентских партий

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым во вторник внесли на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается отменить так называемый муниципальный фильтр на губернаторских выборах для кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Представленный законопроект направлен на демократизацию избирательных процедур и предусматривает отмену механизма муниципального фильтра на выборах высшего должностного лица субъекта РФ в отношении кандидатов, выдвинутых политическими партиями, допущенными к распределению депутатских мандатов в Госдуме и имеющими фракцию в Госдуме", - говорится в пояснительной записке.

По мнению разработчиков документа, "действующая процедура сбора подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения кандидатов на пост главы региона (муниципальный фильтр) негативно отражается не только на самих выборах и реализации избирательных прав граждан, но и оказывает отрицательное влияние на развитие институтов местного самоуправления". "Кандидат с соответствующим "административным ресурсом" оказывает давление на муниципальных депутатов, собирает такое число подписей за себя и "угодных" кандидатов, чтобы не допустить до участия в выборах "неудобных" конкурентов", - утверждают справороссы.

Авторы обратили внимание на то, что "каждый год в ходе выборов губернаторов возникают судебные споры по поводу подписных листов муниципальных депутатов, процедур их заверения и так далее". "Опыт прошедших выборов свидетельствует, что действующая модель не смогла в полной мере обеспечить надлежащие гарантии избрания высшего должностного лица субъекта РФ на альтернативной основе и в условиях реальной политической конкуренции, не соответствует принципам демократии, политического многообразия, многопартийности, а также равенства избирательных прав", - утверждают они.

"Прошедший единый день голосования вновь подтвердил необходимость законодательных перемен, - приводит слова Миронова пресс-служба "Справедливой России". - Губернаторские выборы этого года, как и в большинстве случаев ранее, прошли без сюрпризов и без реальной политической конкуренции". Так, во всех 16 регионах победили действующие главы и временно исполняющие обязанности губернаторов, напомнил он. Глава партии связывает это с "муниципальным фильтром, который позволяет действующим главам регионов подбирать угодных себе соперников и фактически управлять выборным процессом".

В настоящее время для участия в губернаторских выборах кандидат должен собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов. Законопроект предполагает ликвидацию системы муниципального фильтра для представителей парламентских партий с 1 января 2020 года.