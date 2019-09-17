МИД РФ выразил дипломату КНДР серьезную озабоченность из-за ЧП в Японском море

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. МИД России выразил временному поверенному в делах КНДР в Москве серьезную озабоченность в связи с вооруженным нападением северокорейских моряков на российских пограничников и потребовал принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

В документе говорится, что директор Первого департамента Азии Георгий Зиновьев выразил временно поверенному в делах КНДР в России Зин Чжон Хепу серьезную озабоченность в связи с произошедшим. Ему было заявлено, что Россия предпринимает решительные шаги по задержанию совершивших противоправные действия лиц.

"Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов", - добавили в министерстве. Как указали в ведомстве, северокорейский дипломат обещал незамедлительно доложить о беседе в МИД РФ в Пхеньян.