КПРФ готова реализовывать цели послания президента парламенту

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник заявил, что считает реальной задачу выхода страны на мировые темпы экономического роста. Он заверил, что фракция готова и в дальнейшем эффективно реализовывать программу, связанную с посланием главы государства парламенту.

"Мы эффективно готовы дальше реализовывать программу, прежде всего связанную с вашим посланием. Я считаю, что мы можем уже вот теперь выходить на мировые темпы экономического развития. Вы недавно собирали своих экономистов - я внимательно смотрел и считаю, что это абсолютно реальная задача", - заявил Зюганов.

"Сейчас сформируем бюджет на ближайшую трехлетку вместе с правительством, министрами. Нам всем надо поднапрячься для того, чтобы реализовать эту программу", - добавил лидер КПРФ. Он также позитивно отозвался о практике встреч главы государства с лидерами парламентских фракций, отметив, что "это хорошая традиция, ее надо продолжать".

Кроме того, лидер компартии коротко остановился на результатах прошедшего в стране единого дня голосования. "Только что завершились выборы, они были за последнее время самые массовые и наиболее интересные", - отметил Зюганов.

В ходе встречи он упомянул о партийной программе "Десять шагов к достойной жизни", об опыте создания академического университета Жореса Алфёрова, идея которого была поддержана главой государства. "Кстати, она сейчас находит свое отражение в Новосибирске. Там наш [Анатолий] Локоть победил успешно на [выборах] мэра, и мы готовы реализовать эту программу "Наука XXI века". Она заслуживает особого внимания", - добавил Зюганов.

Он также отметил опыт создания народных предприятий, которых сейчас уже более 200. "И все это получило поддержку избирателя. Мы удвоили, утроили результаты на местах, у нас очень успешно прошла команда в Москве - 13 депутатов, было четыре", - напомнил Зюганов.