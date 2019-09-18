Докладчик ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе посетит Госдуму

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе в среду и четверг будет в Москве и встретится с депутатами Госдумы, у него также запланирована поездка в Грозный. Об этом журналистам сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой.

"Сегодня приезжает глава миссии, докладчик по правам ЛГБТ в Чечне, - сказал Толстой. - Господин Швабе сегодня будет здесь, в Думе, я буду с ним встречаться в том числе".

Отвечая на вопрос о том, будут ли допущены на эту встречу журналисты, Толстой заметил, что представители ПАСЕ "предпочитают работать без прессы до окончания миссии". "Мы идем им навстречу, нам скрывать нечего, но они хотят проработать [свои вопросы] со всеми органами исполнительной власти, в том числе и с силовиками, поэтому мы им это все обеспечили", - добавил Толстой.

"Они работают сегодня и завтра в Москве, а послезавтра - в Грозном", - сказал Толстой. Он также заметил, что российская сторона работает с ПАСЕ, "чтобы решать проблемы". "Мы же не говорим, что у нас в России нет проблем. Они бывают в разных областях, но то, что приписывают, - вранье. Пусть они в этом убедятся, и совместно с главой республики они все эти вопросы обсудят", - заключил вице-спикер.

Согласно сообщению на сайте ПАСЕ, Швабе планирует посетить Москву и Грозный 18-20 сентября.