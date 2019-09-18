Слуцкий назвал присутствие США в курдской части Сирии главной помехой ее целостности

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Присутствие военных США в курдской части Сирии к востоку от Евфрата является главным препятствием на пути к восстановлению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Такое мнение на странице в Facebook в среду выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя прошедший в Астане трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию.

По его словам, "неясны перспективы курдской части Сирии - к востоку от Евфрата". "Несмотря на заявления [президента США] Дональда Трампа о намерении вывести оттуда американские войска, США пока сохраняют там свое незаконное присутствие. Это главное на сегодняшний день препятствие восстановлению территориальной целостности и воссоединению страны", - пишет Слуцкий.

Депутат при этом подчеркнул, что "рано или поздно США уйдут, обсуждать дальнейшие шаги по сирийскому Курдистану необходимо уже сейчас" вместе с Анкарой и Тегераном. "Опасения курдов касательно возможных действий Турции подтолкнут их к Дамаску. Но и игнорировать интересы Анкары было бы неправильно", - считает глава думского комитета.

Говоря о провинции Идлиб, Слуцкий констатировал, что за последний год она "стала практически полностью контролироваться террористами". "Простого решения здесь нет. С одной стороны, масштабная военная операция обернется гуманитарной катастрофой, спровоцирует новый поток беженцев и разозлит Турцию", - продолжил депутат. В то же время "сохранять Идлиб как оплот джихадистов, терроризирующих местное население и совершающих атаки на другие регионы страны, нарушающих режим деэскалации, нельзя".

"Видимо, придется проводить серию контртеррористических операций без масштабного наступления", - считает парламентарий.

"Конечно, проблем масса, прогресс в Сирии развивается медленнее, чем хотелось бы. Но главное, что он есть, что нет регресса. Залог этого - партнерские отношения России со всеми ключевыми державами Ближнего Востока и ее умение учитывать их интересы даже тогда, когда они изначально сталкиваются друг с другом", - резюмировал Слуцкий.