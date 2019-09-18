Встреча Путина с президентом Египта планируется в октябре в Сочи

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с египетским коллегой и Абдель Фаттахом ас-Сиси планируется на конец октября в Сочи, когда будет проходить саммит Россия - Африка. Об этом сообщает фонд "Росконгресс", который выступает организатором саммита.

Саммит и экономический форум Россия - Африка состоятся 23-24 октября в Олимпийском парке Сочи. На саммит приглашены руководители более 50 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Сопредседателями саммита будут Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси, который председательствует в Африканском союзе. В экономическом форуме примут участие более 3 тыс. представителей африканского бизнеса и делегатов высокого уровня из России и стран Африки.

В "Росконгрессе" отметили, что в среду в Москве прошла встреча советника президента РФ Антона Кобякова с послом Египета в РФ Ихабом Насром, которые обсудили вопросы участия египетской делегации в саммите и экономическом форуме Россия - Африка.

"Отношения между Россией и Египтом сейчас находятся на подъеме. Эта страна - надежный партнер России не только на Ближнем Востоке, но и в мировом масштабе", - приводит "Росконгресс" слова Кобякова. Советник главы российского государства констатировал, что "в последние годы активно развивается российско-египетское экономическое сотрудничество, растет объем взаимной торговли, активно идет взаимодействие в сфере образования и научно-технического сотрудничества". По его мнению, "есть основания полагать, что эта позитивная динамика сохранится", а предстоящий саммит и экономический форум "позволят обсудить дальнейшие планы по укреплению российско-египетского сотрудничества во всех отраслях". Делегация Египта будет широко представлена в Сочи, в экономическом форуме примут участие ведущие представители бизнеса Египта.

Посол Египта подчеркнул важность всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства с Россией. Он особо отметил, что 2020 год станет годом гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом. "Предстоящая встреча в Сочи станет символическим открытием этого года. Я уверен, что на Саммите и Форуме Россия - Африка мы сможем задать вектор развития нашего сотрудничества на ближайшие годы", - сказал Наср.

Предыдущие переговоры президентов России и Египта прошла в июне в Осаке во время саммита G20, когда лидеры обсуждали подготовку к предстоящей встрече Россия - Африка.