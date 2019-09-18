Эксперт: отказ от "формулы Штайнмайера" ставит вопрос о договороспособности Киева

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Отказ от подписания "формулы Штайнмайера" ставит вопрос о договороспособности Киева. Такую точку зрения высказал в среду ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Саммит глав государств "нормандской четверки" может быть сорван из-за отказа украинской делегации на переговорах в Минске выполнить договоренности о подписании документов, касающихся имплементации "формулы Штайнмайера", достигнутые политсоветниками лидеров четырех стран", - сказал он.

"Более того, отказ украинской делегации на переговорах в Минске подписать документы о согласовании "формулы Штайнмайера" ставит вопрос об ответственности и договороспособности либо самой украинской делегации во главе с Леонидом Кучмой, либо украинской стороны в целом", - продолжил Чеснаков.

"Нет смысла вести диалог с теми, кто не отвечает за свои предыдущие обязательства", - подчеркнул он.