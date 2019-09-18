Зюганов предложил "уплотнить" политическую систему России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за "уплотнение" политической системы. Для этого он предложил увеличить численный порог для регистрации новых партий с нынешних не менее чем 500 членов политического объединения до 50-100 тысяч.

"Уплотните политическую систему, зачем вам 50 партий на выборах, их нет в натуре. Поднимите порог создания партий до 50-100 тысяч членов и в регионах представительства, и вы увидите, что партии начнут уплотняться", - сказал он в среду в эфире "России-24". Политик также предложил партиям договариваться на выборах о создании коалиций или союзов, "чтобы можно было нескольким партиям объединиться, собравшись, и двинуться дальше".

Наряду с этим Зюганов выступает за перенос единого дня голосования с сентября на весну и отказ от электронного голосования. "Заставьте [кандидатов, участвующих в выборах] обязательно готовить программу, введите правило: если четыре партии представлены в парламенте, в избирательной комиссии председатель от ведущей партии, замы от других", - добавил Зюганов. - Считайте бюллетени как положено - достал, огласил: Иванов - за КПРФ, Сидоров - за "Единую Россию"<...>, и вы увидите, все придет в норму".